Mitos sobre a energia solar para empresas e residências

Você sabia que existem muitos mitos relacionados à energia solar para empresas e residências?

Por sinal, esses mitos, ainda são os grandes responsáveis por fazer com que muitas empresas e consumidores pessoa física, não invistam na instalação de sistemas solares.

Neste conteúdo, pretendemos desfazer boa parte desses mitos, e por isso, listamos 11 itens que você provavelmente já ouviu falar sobre a energia solar, mas que não são verdade.

Os painéis solares são muito caros para instalar

Muitas pessoas resistem a ter painéis solares instalados em suas casas porque acreditam que os custos de instalação são muito altos.

No entanto, esse é um importante equívoco, uma vez que o investimento inicial na instalação dos equipamentos é pago com a própria economia gerada nos meses seguintes ao início de funcionamento dos painéis solares.

Além disso, existem condições especiais de financiamento que facilitam o investimento nesse tipo de sistema.

O período de retorno da energia solar para empresas e residências é muito longo

Um mito comum que desacredita a energia solar para empresas e residências, afirma que são necessários 25 anos para que seja possível obter um retorno sobre o investimento na instalação do sistema.

No entanto, na prática, a realidade é muito diferente, uma vez que logo nos primeiros anos é possível começar a ver o retorno sobre o investimento.

Um retorno sobre o investimento em energia solar é visto quando os custos iniciais de instalação são pagos com a economia de energia gerada pelo sistema.

Você precisa viver em um clima quente

Um dos mitos mais prejudiciais da energia solar para empresas e residências afirma que a instalação precisa ser realizada em um local com clima quente e ensolarado para que os painéis solares funcionem corretamente.

Na realidade, os painéis solares aproveitam a energia do sol, não sua temperatura. Sendo assim, eles também funcionam perfeitamente em locais com menores temperaturas e incidência solar, como na região sul do país.

Você não terá energia à noite

Os painéis solares só podem produzir energia quando há luz solar. Assim, embora a energia solar esteja ausente à noite, a maioria dos sistemas produz energia suficiente durante o dia para criar um excedente.

Em sistemas vinculados à rede, essa energia excedente é enviada para a concessionária de energia, gerando créditos que podem ser utilizados, quando necessário, como por exemplo, à noite.

A energia solar para empresas continua funcionando quando a energia pública acaba

A menos que o sistema de energia solar para empresas seja totalmente independente da rede pública, as empresas ainda estarão sujeitas a problemas relacionados à queda de energia.

Quando a produção solar de uma empresa está ligada à rede pública, ela é impactada por tudo o que acontece com a rede, incluindo às quedas de energia, pois a rede é desligada como medida de segurança para proteger os trabalhadores que estão consertando as linhas de transmissão.

O excesso de energia precisa ser armazenado em baterias de alto custo

Outro dos mitos sobre a tecnologia de energia solar para empresas e residências, é pensar que o excesso de energia produzido pelo sistema é obrigatoriamente armazenado em baterias.

Na realidade, a maioria dos sistemas de energia solar não usa baterias para armazenar energia.

Em vez disso, o que acontece é a venda da energia excedente para a rede pública, gerando créditos para o proprietário do sistema.

Muito embora, as baterias possam ser adicionadas a um sistema de energia solar para empresas e residências, você não precisa obrigatoriamente das baterias.

Os painéis solares exigem manutenção pesada

Ao contrário da crença comum, os painéis solares não necessitam de muita manutenção, pois não possuem partes móveis e são altamente confiáveis.

Por sinal, na maioria dos casos, eles duram mais de 25 anos, e necessitam apenas de limpezas regulares, como uma lavagem anual.

Painéis solares causam danos ao telhado

O mito de que os painéis solares causam danos ao telhado está longe de ser verdade. Os painéis solares modulares são instalados em trilhos e não diretamente sobre o próprio telhado.

Além disso, com o apoio de profissionais especializados, os painéis podem ser facilmente removidos, caso seja necessário fazer algum reparo no telhado.

Painéis solares prejudicam a aparência dos imóveis

Muitas pessoas acham que a instalação de painéis solares em seu telhado prejudicará a aparência da sua casa ou edifício comercial, contribuindo para a desvalorização do imóvel.

No entanto, o que acontece é justamente o contrário, os painéis solares são vistos como uma fonte eficiente para captação de energia e economia, gerando valorização para os imóveis que contam com esse tipo de sistema.

A energia solar é apenas para defensores do meio ambiente

A energia solar é gratuita, e serve para benefício de todos. Os benefícios da energia solar para empresas e residências não estão ligados apenas ao meio ambiente.

Na prática, a instalação de painéis solares, também permite que famílias e empresas não apenas economizem dinheiro, mas também, garantem a sua segurança energética.

Você precisa de um imóvel próprio para aproveitar os benefícios da energia solar

Durante certo tempo, essa afirmação foi verdadeira, no entanto, atualmente ela é um grande mito.

Os interessados em contribuir para o meio ambiente e garantir economia de energia, podem investir em sistemas remotos que geram energia solar para empresas e residências,

Os sistemas em questão, são instalados em um local diferente da sua empresa ou residência.

A Maya Energy, por exemplo, mantém fazendas solares em várias partes do país, permitindo que os clientes aproveitem todos os benefícios da energia solar, sem precisar instalar um sistema diretamente nas suas residências ou empresa.

