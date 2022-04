Cidade de Guarapuava é invadida por criminosos fortemente armados, na noite deste domingo

No fim da noite deste domingo (17), a cidade de Guarapuava, localizada no interior do estado do Paraná, foi invadida por criminosos fortemente armados. O assalto no Paraná semelhante àquele que aconteceu em Criciúma.

As primeiras informações dão conta de que moradores da cidade relataram que carros e caminhões foram incendiados em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar formando uma espécie de barricada.

Várias ruas da cidade estão bloqueadas, tiros foram ouvidos em vários setores na de Guarapuava. Há relatos de que moradores de Guarapuava foram feitos reféns e batalhões da Polícia Militar foram atacados.

Nas redes sociais vários vídeos feitos por moradores de Guarapuava mostram a ação dos criminosos.

A polícia pede para que nenhum morador saia de casa ao que parece o crime continua em andamento na primeira hora desta segunda-feira (18), como as informações estão desencontradas, não é possível confirmar que se trata de um assalto a bancos como aqueles que aconteceram no interior de São Paulo e em Criciúma que também fica no interior do Paraná.