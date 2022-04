Escola de Gastronomia Chef Gourmet chega a Serra Catarinense

Entusiastas e profissionais da Gastronomia da Serra Catarinense em breve poderão contar com uma unidade da Escola de Gastronomia Chef Gourmet na região. No dia 07 de maio, a cidade de Lages receberá uma unidade do empreendimento, que busca ensinar a gastronomia na prática através de cursos para profissionais e por hobby. A escola será em um prédio de dois andares com área total de 500 m², no Centro da cidade, oferecendo uma infraestrutura completa para que os alunos vivenciem o dia a dia da profissão.

A vontade de empreender na unidade surgiu a partir de um projeto desenvolvido com foco na família. Isso porque entre o grupo de sócios à frente do empreendimento está Robson Calixto dos Reis, que já abriu uma unidade da Chef Gourmet em Brusque, no último ano, junto com a sua esposa Mara Cristiane Schicolski. “A partir da nossa experiência positiva decidimos também inaugurar a Chef Gourmet em Lages, justamente para ajudar as nossas famílias, que estão acompanhando nosso sucesso e empolgação com a unidade de Brusque”, explica Calixto. Ele ainda fala que a maioria dos sócios da unidade de Lages são agricultores que não tiveram a oportunidade de empreender antes. “A Chef Gourmet veio para realizar o sonho destas pessoas e transformar as suas vidas, por isso a expectativa é enorme!”, relata.

Ao falar sobre a escolha da cidade, eles apontam que Lages é um município turístico e importante mercadologicamente. “Nossa expectativa é enorme, já que será uma novidade na cidade, ainda mais agora que não estamos em situação de calamidade por conta da Covid”, detalham os sócios. “Nosso objetivo é trazer mais oportunidade para quem ama a Gastronomia. Temos a meta de matricular mais de 250 alunos até o final de 2022”, complementam. O empreendimento irá gerar 15 vagas diretas de emprego.

Entre os diferenciais da Escola Chef Gourmet está a flexibilidade em incluir alunos a qualquer momento, não dependendo da formação de turmas, além de proporcionar aulas 100% práticas e professores qualificados que trabalham ou já atuaram em grandes cozinhas no Brasil e mundo. Inicialmente, a Chef Gourmet Lages oferecerá os cursos de Chef de Cuisine, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Bouchèrie, Bartender, Chef Pizzaiolo, Sommelier, Gestão de Negócios e Inglês Cultural. A escola ainda terá os cursos de Cozinha por Hobby, Chef Jr. e Panificação e Confeitaria por Hobby. As matrículas estarão abertas a partir do dia 09 de maio.