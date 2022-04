Gatinho Neve está desaparecido em Bom Jardim da Serra – Ajude encontrá-lo

O gatinho Neve está desaparecido a alguns dias de casa. Neve vivia com sua dona próximo ao Hotel Moradas dos Pinheiros em Bom Jardim da Serra, próximo ao centro, nunca ficou longe de casa por tanto tempo.

A proprietária Zilma mais conhecida por Mima está preocupada com seu sumiço que desde o dia 15 de abril está desaparecido, já procuraram pela vizinhança, mas não o encontraram.

Neve é um gato dócil e apegado com sua dona, qualquer informação do paradeiro do felino, podem entrar em contato com Zilma (Mima) através do fone (49) 99166–0023. Paga-se recompensa!