Confira 5 benefícios do pinhão para você aproveitar!

O pinhão basicamente é a semente da Araucária e a parte que comemos da pinha. Tem sua origem nativa na região Sul e de pequenas áreas do Sudeste do Brasil, sendo encontrado geralmente entre os meses de março a agosto do ano.

Outrora, o pinhão era bastante consumido pelos indígenas e nos dias atuais podemos ver muito presente em algumas festas típicas do país. Esta semente é formada pela casca de amêndoa, o seu sabor e a textura chamam bastante atenção ao consumi-la.

Diante disso, possui diversos nutrientes para o organismo do corpo humano, como: amido resistente, fibras, proteínas, minerais essenciais (magnésio, potássio, ferro, zinco e magnésio) e vitamina C. Além disso, tem baixo teor de sódio e gordura.

Veja agora alguns dos benefícios do pinhão.

5 benefícios do pinhão

Faz bem ao cérebro

O pinhão é rico em vitaminas do complexo B, o que contribui de forma significativa para o funcionamento do nosso cérebro. Por conta disso, o consumo regular desta semente ajuda no raciocínio e na memória.

Auxilia na visão

Esta semente também é uma aliada para os nossos olhos, pelo fato de conter luteína (antioxidante importante que evita a degeneração macular por conta da idade e reduz os riscos de ter catarata). Adicionalmente, também auxilia a exterminar os radicais livres do organismo que podem causar câncer.

Aumenta a imunidade

Ingerir o pinhão fortifica o organismo contra doenças como a gripe e resfriados. Isso por conta de que a semente contém vitamina C (antioxidante que aumenta a imunidade). Basicamente, em 100g do pinhão cozido, você encontrará cerca de 30 mg do nutriente.

Regula o intestino

Como é o caso de praticamente todas as fibras, um dos benefícios do pinhão é auxiliar a prevenção de problemas intestinais, como é o caso da prisão de ventre. Isso por conta que, a ingestão diária desta semente, regula o funcionamento do intestino ao reter mais água e consequentemente as fezes irão ficar mais saudáveis.

Ajuda a emagrecer e ganhar massa muscular

A presença de ácido pinoleico na sua composição faz com que o pinhão atua suprimindo a fome e auxiliando no equilíbrio intestinal. Além disso, se consumido de maneira balanceada, as proteínas, gorduras boas, fibras e carboidratos encontrados na semente ajuda a ganhar e manter a massa muscular.

Com informações Rota de Viagens