Homem é picado por carrapato e morre com infecção cerebral rara

Uma infecção cerebral rara causou a morte de um homem e chamou atenção das autoridades de saúde nos Estados Unidos. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) informou que um homem do estado de Maine morreu após ser picado por um carrapato.

Segundo as autoridades, a vítima sofreu uma infecção cerebral rara com sintomas neurológicos graves, o que causou sua morte apesar de ter recebido tratamento. Ainda de acordo com o CDC, o quadro infeccioso está associado ao Powassan, um flavivírus raro que é transmitido por carrapatos da espécie Ixodes.

Entre os sintomas, que podem ser observados entre uma semana e um mês após a picada, estão vômitos, fraqueza, dores de cabeça, febre, convulsão, perda de memória, confusão mental e inflamação da medula espinhal ou do cérebro.

De acordo com o CDC, são cerca de 24 casos da infecção por ano nos Estados Unidos e a maioria das pessoas fica assintomática. Não há medicamentos específicos para tratar a infecção causada pelo carrapato.

Fonte: ND MAIS