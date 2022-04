SC tem aumento de 44% no número de mortes por dengue em uma semana

Santa Catarina registrou novo salto no número de mortes em decorrência da dengue. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC), até quarta-feira (27), 23 pessoas morreram em decorrência da doença no Estado – aumento de 43,75% em relação a semana passada.

Conforme o Informe Semanal da Dengue, divulgado pela diretoria nesta sexta-feira (29), as mortes foram registradas em 14 municípios. Além disso, das 23 mortes, apenas em uma a contaminação foi importada, ou seja, não ocorreu em Santa Catarina. Já os demais casos, todos são autóctones.

Ainda segundo a Dive, 11 mortes estão em investigação, por suspeita de contaminação por dengue. Os casos estão em Brusque (1), Chapecó (3), Concórdia (1), Guaraciaba (1), Itá (1) Joinville (1), Palmitos (1), Presidente Getúlio (1) e Seara (1).

Veja as vítimas:

Abelardo Luz – 74 anos, homem, autóctone

Abelardo Luz – 80 anos, mulher, autóctone

Ascurra – 66 anos, mulher, autóctone

Blumenau – 94 anos, homem, autóctone

Brusque – 81 anos, homem, autóctone

Brusque – 59 anos, mulher, autóctone

Brusque – 97 anos, mulher, autóctone

Brusque – 100 anos, mulher, autóctone

Caibi – 72 anos, homem, autóctone

Chapecó – 66 anos homem, autóctone

Chapecó – 73 anos, homem, autóctone

Chapeco – 86 anos, mulher, autóctone

Chapeco – 87 anos, mulher, autóctone

Coronel Freitas – 66 anos, homem, autóctone

Criciúma – 40 anos, homem, importado

Ita -72 anos, homem, autóctone

Joinville – 65anos, homem, autóctone

Maravilha – 82 anos, homem, autóctone

Palmitos – 82 anos, homem, autóctone

Palmitos -78 anos, homem, autóctone

Palmitos -76 anos, mulher, autóctone

Romelândia – 61 anos, homem, autóctone

Xanxerê – 51 anos, homem, autóctone

SC tem 37 municípios em situação de epidemia

De acordo com o boletim, até quarta-feira (27), 33.123 focos do mosquito foram identificados em Santa Catarina em 223 municípios. O número é ligeiramente menor do que em 2021, quando, no período, eram 34.156 focos.

Em relação aos casos, foram notificados 48.840 até 27 de abril. Desses, 24.230 foram confirmados, 8.22 descartados, 188 inconclusivos e 16.200 permecem em investigação.

Ao comparar com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 135% no número de confirmados. Na época, Santa Catarina tinha um total de 10.310 casos.

Outro dado importante é que, entre os confirmados, 20.814 são autóctones – contraídos em Santa Catarina. Também há 14 casos considerados grave. Ao menos 91 municípios registraram um caso de dengue em 2022.

Além disso, 37 municípios atingiram o nível de epidemia. Isso ocorre quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.

Municípios em situação de epidemia:

Itá

Iporã do Oeste

Belmonte

Maravilha

Palmitos

Mondaí

Guaraciaba

Seara

Romelândia

Coronel Freitas

São José do Cedro

Flor do Sertão

Abelardo Luz

Caxambu do Sul

Concórdia

Caibi

Xanxerê

Ascurra

Riqueza

Peritiba

Santa Terezinha do Progresso

Tunápolis

Xavantina

São Miguel do Oeste

Iraceminha

Santa Helena

Nova Itaberaba

Brusque

Águas Frias

Cunha Porã

Joinville

Bombinhas

Saudades

Cordinlheira Alta

Ipumirim

Tigrinhos

Anchieta.

Como evitar a proliferação do Aedes aegypti

• Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda

• Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo

• Mantenha lixeiras tampadas

• Deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água

• Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água

• Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana

• Mantenha ralos fechados e desentupidos

• Lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana

• Retire a água acumulada em lajes

• Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados

• Mantenha fechada a tampa do vaso sanitário

• Evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue

• Denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria Municipal de Saúde

• Caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade de saúde para o atendimento