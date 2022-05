Bombeiros de São Joaquim socorrem homem que ficou ilhado

Os Bombeiros de São Joaquim, socorreram um homem que ficou ilhado na localidade de São Sebastião da várzea, interior de São Joaquim.

O cidadão trabalhava na construção de uma hidroelétrica, e devido às fortes chuvas, a ponte do Rio Lavatudo estava submersa, e a ponte pensil que também era usada para a travessia de pedestre, também foi levada pela correnteza, foi necessário a utilização da embarcação Lambari para realizar a travessia de aproximadamente 40 metros sobre forte correnteza.

O homem foi encontrado, e realizado a travessia novamente com cidadão consciente e orientado, deixado aos cuidados do responsável pela empresa