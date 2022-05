Anunciados os shows nacionais da 32ª Festa Nacional do Pinhão

O Mercado Público de Lages ficou lotado na noite dessa terça-feira (3 de maio), para o anúncio da programação da Festa Nacional do Pinhão de 2022. O superintendente da Fundação Cultural de Lages (FCL), Giba Ronconi recebeu o CEO da empresa responsável pela realização da Festa, Ricardo Avlis, para a cerimônia que apresentou aos lageanos as atrações do palco nacional. A Festa do Pinhão deste ano será realizada de 10 a 19 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro.

“Tenho a certeza e afirmo para os lageanos que a Festa do Pinhão está entre as cinco melhores e maiores do país. Esta festa é do lageano”, disse o empresário, Ricardo Avlis.

O superintendente da Fundação Cultural Giba Ronconi acrescenta que além dos shows nacionais a Festa do Pinhão ainda contará com uma programação especial no backstage e a realização das Sapecadas da Canção Nativa e da Serra Catarinense no Parque de Exposições Conta Dinheiro. “Nossa cultura estará mais uma vez evidenciada com mais um ano de Sapecadas, um dos maiores festivais de música nativista da América Latina de 12 a 14 de junho”, informa.

Quem abriu a noite de shows no Mercado Público foi a dupla lageana Gil e Leo. Além do anúncio dos shows, a apresentação nacional da noite foi a dupla Munhoz e Mariano que mostraram para o público alguns dos seus sucessos. A dupla fará seu show no dia 18 de junho, sábado, onde terá também os shows de Dennis DJ e Luan Santana.

A realeza da 32ª Festa Nacional do Pinhão também esteve presente: a rainha Raíssa Wiggers, a primeira princesa Natalia Ribeiro e a segunda princesa Caroline Maria de Lima.

Veja a programação de shows:

10/06 • SEXTA-FEIRA:

RAÇA NEGRA | MENOS É MAIS

11/06 • SÁBADO:

JORGE & MATEUS | EME DJ | EU SEI QUE TU DANÇA

12/06 • DOMINGO:

LUCCAS FERNANDES | CABARÉ (Bruno e Marrone e Leonardo)

13/06 • SEGUNDA-FEIRA:

THE BLACK TRIO | BANDAGEM | ONDA ASTRAL

14/06 • TERÇA-FEIRA:

ANJOS DE PLANTÃO | MADEIRA DE LEI

15/06 • QUARTA-FEIRA:

ZÉ FELIPE | MAIARA & MARAISA | ALOK | LUÍSA SONZA

16/06 • QUINTA-FEIRA:

KLB | ÉDER GOULART

17/06 • SEXTA-FEIRA:

ALEXANDRE PIRES | SKANK | DILSINHO

18/06 • SÁBADO:

LUAN SANTANA | DENNIS DJ | MUNHOZ & MARIANO

19/06 • DOMINGO:

ZÉ NETO & CRISTIANO | DANIEL | GIL E LEO

Ingressos

A empresa responsável confirmou que a partir do dia 10 de maio irá iniciar a venda dos ingressos. O custo será de R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Uma das novidades é a volta do Passaporte que dará direito a entrada em todos os dias do evento. O valor do Passaporte ainda não foi informado pela organização. A venda dos ingressos da Festa do Pinhão 2022 será feita no site blueticket.com.br. Haverá também vendas em pontos físicos em Lages que serão anunciados pela organização.

A 32ª Festa Nacional do Pinhão é uma realização da AME, OPUS Entretenimento, com o apoio da Fundação Cultural de Lages e Prefeitura de Lages e com o patrocínio da Havan.

Texto: Fabrício Furtado e Ari Junior

Fotos: Toninho Vieira