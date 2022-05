Sicredi Altos da Serra RS/SC entrega primeira moto da Campanha Futuro Premiado

O sorteio foi realizado no dia 27 de abril e teve um tapejarense como contemplado

Na quarta-feira, 27 de abril, foi realizado o sorteio da primeira motocicleta zero quilômetro da Campanha Futuro Premiado Sicredi Altos da Serra. No total, serão sorteadas cinco motos durante os meses da campanha e no primeiro sorteio, o ganhador foi o tapejarense Roger Baseggio, com o número da sorte 6990217. A entrega do prêmio ocorreu ontem (05), na agência Sicredi, no Centro de Tapejara.

Conforme previsto no regulamento, os associados que realizaram investimentos entre o dia 15 de março e 14 de abril, concorreram a uma motocicleta zero quilômetro. O sorteio ocorreu com base na extração da Loteria Federal do dia 27 de abril. O próximo sorteio acontece no dia 28 de maio, com sorteio de mais uma motocicleta, relativo aos associados que realizarem transações até o dia 16 de maio.

As informações referentes aos demais sorteios, o regulamento completo e as cidades participantes podem ser conferidas no site http://www.sicredi.com.br/promocao/futuropremiado.

Campanha Futuro Premiado

A Campanha Futuro Premiado teve início no dia 15 de março e já presenteou muitos associados por meio das raspadinhas. Além dos prêmios instantâneos, os associados ainda têm a chance de ganhar motocicletas, televisores 43’, bicicletas e uma Fiat Toro zero quilômetro.

Para participar, o associado precisa primeiro definir o valor que vai investir ou quanto reservará do seu orçamento mensal para investimentos. As aplicações podem ser feitas através dos canais digitais, internet banking ou aplicativo Sicredi, ou também indo até a sua agência e conversando com seu gerente. Basta realizar uma aplicação de R$ 250,00 ou mais para ganhar um número da sorte ou efetivar uma programação mensal de R$ 50,00 para ganhar uma raspadinha e concorrer aos prêmios instantâneos.

Sicredi Altos da Serra RS/SC

Rua XV de Novembro, nº 179 – Centro

CEP 99950-000 – Tapejara/RS

sicredi.com.br