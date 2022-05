Aniversário da Ponte Hercílio Luz terá evento comemorativo gratuito e aberto ao público

O Governo do Estado, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), promove na manhã desta sexta-feira, 13, um evento comemorativo ao aniversário de 96 anos da Ponte Hercílio Luz. A partir das 10h30, o governador Carlos Moisés fará o descerramento da placa, que simboliza a reforma da Ponte Hercílio Luz e lançará o edital para a iluminação cênica da primeira ligação entre a Ilha de Santa Catarina e o continente.



O governador também visitará o posto de informações turísticas, que já está em funcionamento no local. Para coroar o momento, a Camerata Florianópolis apresentará, de forma gratuita, o espetáculo Tributo à Música Popular Brasileira, sob regência do maestro Jeferson Della Rocca. O espetáculo está previsto para as 11h.



Alteração no trânsito

É importante destacar que o trânsito de veículos no local será desviado a partir das 9h30, em razão das comemorações do aniversário e para que a população possa aproveitar melhor o evento. A travessia entre Ilha e Continente será feita apenas pelas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles.

“A Ponte Hercílio Luz é um patrimônio histórico dos catarinenses e nosso maior cartão postal, portanto, é justa essa homenagem”, destaca o presidente da FCC, Edinho Lemos.

Sobre o espetáculo

O programa Tributo à MPB da Camerata é formado por músicas que marcaram época de alguns dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, desde clássicos do início do século passado como Villa Lobos, Ernesto Nazareth, Ary Barroso, Waldir Azevedo, Zequinha de Abreu e Pixinguinha, até Raul Seixas, Chico Buarque, Roberto Carlos, Belchior, Renato Teixeira, Tom Jobim e Milton Nascimento.

O espetáculo contará com participações especiais de Wagner Segura, Dudu Pimentel, Alberto Heller (piano e arranjos) e Rodrigo Paiva.

Repertório

Aquarela do Brasil – Ary Barroso Odeon – Ernesto Nazareth / Ubaldo Mangione Romaria – Renato Teixeira Trenzinho Caipira – Heitor Villa-Lobos A Banda – Chico Buarque Tico Tico no Fubá – Zequinha De Abreu Como nossos Pais – Belchior Música Suave – Roberto Carlos João e Maria – Chico Buarque Luiza – Tom Jobim Rancho de Amor à Ilha – Zininho Maluco Beleza – Raul Seixas Carinhoso – Pixinguinha / Braguinha Nos Bailes da Vida / Maria Maria – Milton Nascimento / Fernando Brant Brasileirinho – Waldir Azevedo

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura