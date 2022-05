Atenção! Serra do Rio do Rastro estará fechada dias 14 e 15 maio para o Rastro Marathon

A Serra do Rio Rastro, Rodovia SC-390, terá alterações no trânsito nos dias 14 e 15 de maio das 6 da manhã as 14 horas da tarde a rodovia Serra do Rio do Rastro estará fechada , devido ao Rio do Rastro Marathon. Nos dois dias, a Serra do Rio do Rastro vai ser fechada para a passagem dos atletas, a partir das 6 horas da manhã. A previsão é que o trânsito volte a ser liberado, a partir das 14 horas quando o último atleta deve finalizar a prova. Neste período, apenas veículos da organização e autorizados poderão trafegar pela rodovia SC-390.

Essa é a 2ª edição da Rio do Rastro Marathon, organizada pela Corre Brasil e o Mountain Do, as duas maiores organizadoras de corrida do Sul do Brasil. A prova entrou no calendário dos atletas logo na primeira edição, com participantes de 17 estados. Esse ano, são 21 estados, com corredores e ciclistas, principalmente, de Santa Catarina (43%), Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Além de ser uma das provas mais desafiadoras do Brasil, a região com um todo atrai os atletas. Tanto é, que muitos viajam com a família para aproveitar o pós-prova e conhecer as cidades próximas, muito conhecidas pelas belezas naturais e pelo frio intenso durante o inverno. “A Rio do Rastro Marathon, é um evento de extrema importância não só para Orleans, mas para toda a região das Encostas da Serra Catarinense. Projeta a cidade com potencial natural e histórico-cultural, no cenário nacional e internacional, e movimenta a economia regional nos setores da gastronomia e de toda a rede hoteleira, gerando impulso das atividades turísticas”, comenta o diretor de Turismo de Orleans, Leomar Brugnara.

A maratona de estrada mais difícil do Brasil