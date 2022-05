Clube Astréa celebra jantar especial do Dia das Mães em São Joaquim

Como parte do seu calendário de eventos de 2022, o Clube Astréa promoveu, na noite deste último sábado (14) uma noite especial com o Jantar do Dia Das Mães, alusivo à essa recente e importante data do mês de maio em uma comemoração em família. O Clube recebeu as mães e suas famílias, com um cenário ideal para a celebração ao amor das mães na sociedade joaquinense.

Com casa cheia e todas as mesas ocupadas os presentes desfrutaram de um menu à base de carnes, massas, carpaccio de frutas e saladas no requinte de música ao vivo com a violinista Danieli Porto e Trio com participação do músico Douglas Porto e para finalizar a festa o ritmo sertanejo de Gustavo Godois.

Veja o Vídeo:

A rainha do Clube Astréa, Bianca Grillo, apresentou uma sublime homenagem relatando que todos os dias deveriam ser o dia das mães.

O Casal Presidente do Clube Astréa destacou a importância do evento para que a celebração do Dia das Mães em Família:

“Nada melhor do que um carinho maternal e, por isso, essa diretoria resolveu fazer um agrado para as mães, criando esse evento especial de confraternização com as famílias, num jantar com um cardápio especial e música ao vivo”, declarou o casal presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz.