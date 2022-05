Sensação térmica já chega a -10ºC no mirante da Serra do Rio do Rastro

A Estação climática da Serra do Rio do Rastro já registra uma sensação térmica de -10ºC durante a noite desta segunda-feira (16) e já houve rajadas de ventos de até 85km/h. O Mirante da Serra do Rio do Rastro é o lugar mais frio do Brasil neste momento…

Segundo Registro da Estação Meteorológica P.21 PMRv

Rod SC 390 km 402,850 🏔️

Mirante da Serra do Rio do Rastro

⌛16/05/2022 às 19h00min

📡Monitoramento de dados climáticos:

Temperatura 3,8°C

SensaçãoTérmica -10°C

Umidade Relativa do Ar 73%

Direção do Vento “Oeste”

Velocidade 45km/h

Rajada 77km/h

🌪️Por volta de 10h52min

Nossa Estação registrou

Rajada de 85km/h

Pressão Atmosférica 1.019 hPa

Precipitação (Volume de Chuva Dia Atual)

Índice pluviométrico 0,3 (accum.mm)

Imagens Willian Bonetti – Polícia Rodoviária