Defesa Civil alerta para possível formação de tempestade subtropical Yakecan nesta terça-feira

A formação de um ciclone subtropical nesta noite de segunda-feira, 16, entre a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem potencial para evoluir para uma tempestade subtropical no decorrer desta terça-feira, 17, conforme a nota oficial da Marinha do Brasil, em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), Servicio Meteorológico Nacional (SNM-Argentina) e National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-EUA).

Até a noite de quarta-feira, o sistema pode se intensificar e ganhar características de tempestade tropical, com ventos sustentados de 75 km/h.

Em Santa Catarina, a previsão é que os ventos intensos e persistentes comecem a ganhar força na tarde de terça-feira, especialmente entre o Meio-Oeste e o Litoral catarinense. Entre a noite de terça, 17, e a manhã de quarta, 18, podem atingir rajadas de vento acima de 100 km/h nos pontos mais altos da Serra e valores entre 60 e 90 km/h nos Planaltos e Litoral.

Além

disso, o ciclone favorece a condição de mar agitado a grosso e traz risco para ressaca e alagamentos costeiros em todo litoral catarinense. Esta condição ainda deve ser agravada pela combinação da maré de sizígia, provocada pela lua cheia.

A Defesa Civil de Santa Catarina reitera a importância de acompanhar as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos pelo site e mídias sociais.

Por Fabricio Escandiuzzi

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC