Confira para que serve chá de casca de maçã? Benefícios e como fazer

As cascas trazem inúmeros benefícios para a saúde. Então, traremos agora como fazer e qual o melhor horário para tomar o chá de casca de maçã. A maçã contém fibras, antioxidantes, polifenóis naturais que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico, na sua digestão e promove perda de peso.

Seja em um dia de frio ou calor, o chá de casca de maçã é uma bebida excelente para fazer parte da sua rotina. É uma ótima opção para quem quer cuidar da saúde, se aquecer em um dia frio ou se refrescar em um dia quente. Confira agora como preparar essa bebida deliciosa.

Vamos te mostrar agora o passo a passo super fácil para preparar essa bebida refrescante e deliciosa vai precisar apenas de água e casca de maçã. Primeiro coloque no fogo 500ml de água e deixe ferver, então adicione as cascas de maçã deixe descasar por 15 minutos e prontinho já pode consumir a bebida.

Para que serve o chá de casca de maçã?

Agora que já aprendeu a fazer o chá de casca de maçã, te mostraremos alguns dos vários benefícios que essa bebida pode proporcionar a sua saúde. Se você quer fortalecer seu sistema imunológico, contribuir para saúde cardíaca, reduzir o colesterol, então, esse chá será um ótimo aliado. Tudo isso devido a seus nutrientes que tornam esse chá popular em todo mundo por ser uma fruta de acessível.

Uma curiosidade fantástica, o chá de casca de maçã pode ser consumido tanto gelado ou quanto quente e não perderá os seus nutrientes. Por isso iremos te dar uma dica de qual melhor horário para se deliciar com essa bebida, seria durante o dia ou durante a noite?

É indicado tomar o chá de casca de maçã 30 minutos antes de o almoço de jantar, justamente por ter nutrientes que irão ajudar na sua digestão. Entretanto, outra dica ótima é tomar essa bebida antes de dormir porque irá te tranquilizar e terá um sono reparador.

Fonte: É Mais