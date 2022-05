Serviço SAMU Pet é inaugurado em cidade do RS

A partir de ontem, terça-feira (24), Bento Gonçalves passou a contar com o serviço “SAMU Pet”. Esse projeto trabalha o serviço de urgência e emergência para animais vítimas de maus-tratos ou atropelamentos. Os animais resgatados passarão por tratamento veterinário através do trabalho de duas médicas veterinárias, e, os casos mais críticos, serão encaminhados para clínicas conveniadas do poder público municipal.

A coordenadora do setor do Bem-estar animal, Rafaela Jornada, comentou sobre o funcionamento do Samu Pet. “O Samu Pet é uma demanda antiga do município e vem para ajudar com esse foco voltado para pessoas de baixa renda que não tem condição de pagar um veterinário para o seu pet. Estaremos também prestando atendimento para animais de rua que não tem tutor conhecido, para prestar esse primeiro auxílio, com o trabalho de veterinários competentes e de exames, para que possamos resolver as situações que aparecerem, atendendo animais vítimas de atropelamento, maus-tratos, envenenamento, e outra situação que possa colocar a saúde e a vida dele em risco”. afirmou.

Ainda segundo a Coordenadora do setor, “o SAMU Pet vai ter também o resgate e transporte para veterinários parceiros, em casos mais específicos e complexos que necessitem um nível maior de consulta e exames”.

O comandante da PATRAM, Sargento Morais, celebrou o funcionamento deste serviço. Conforme ele, o SAMU Pet será de grande ajuda no resgate e encaminhamento de animais e, consequentemente, possibilitará a polícia a estar em mais ocorrências de crimes ambientais.

Em um primeiro momento, o SAMU Pet funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13 às 17h e pode ser acionado via WhatsApp (54) 9.9223-1853. Serão atendidos os chamados de urgência e emergência solicitando o atendimento de animais vítimas de atropelamento ou maus tratos que estejam precisando de atendimento médico. O atendimento será realizado também para tutores que não possam pagar um veterinário para o seu pet.

Com informações: Portal Leouve