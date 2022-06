Johnny Depp e Amber Heard são condenados; ele deve pagar multa de US$ 2 milhões, ela de US$ 15 milhões

A disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard teve uma conclusão nesta quarta-feira, 1/6, e vai custar milhões para o ex-casal. Ambos foram condenados por difamar um ao outro, no Tribunal do Condado de Fairfax, no Estado norte-americano da Virgínia.

O júri decretou que a atriz deve pagar multa de US$ 15 milhões para o ex-marido, e Depp foi condenado a pagar US$ 2 milhões para Heard.

O ator não participou da leitura da sentença. Ele assistiu à decisão por vídeo, na Inglaterra. Heard, sim, esteve no tribunal.

Amber Herad na saída de julgamento do caso envolvendo Johnny Depp — Foto: Drew Angerer/Getty Images

O julgamento começou no dia 12 de abril e foram ouvidas gravações explícitas, acusações de ambos os lados e muita cobertura da imprensa mundial. Foram mais de 100 horas de testemunho. Os artistas foram casados por 15 meses.

Depp processou Heard em US$ 50 milhões, dizendo que ela o difamou quando alegou ter sido vítima de abuso doméstico. Em contrapartida, a atriz processou o ex em US$ 100 milhões, argumentando que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa.