Tchê Guri irá animar o Baile de São João do Clube Astréa em 2022

O Clube Astréa, no auge de seus 123 anos de história, através do casal presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz e de sua Diretoria, juntamente com Rainha do Clube, Bianca Grillo, e das Soberanas do Baile de São João, Vitória Vita Figueredo Borges, Bianca Goulart Zanete e Marina Flores Bianchini, realizarão um dos mais esperados eventos de sua agenda, o tradicional Baile de São João do Clube Astréa, que será animado pelo reconhecido grupo gaúcho Tchê Guri, da cidade de São Leopoldo/RS, no dia 18 de junho, com início dos festejos às 23:00 horas.

A venda do combo “mesa+ingressos” estará liberada.

Para sócios, o valor da mesa é de R$ 320,00 (isentos de ingresso) e, para o público em geral, R$ 400,00 + mais ingressos (R$ 90,00 cada), comportando, cada mesa, oito pessoas.

Os ingressos somente para pista terão a venda liberada em breve, pelo valor de R$ 90,00.

Como de costume, o Clube conta com apoio e animação dos Festeiros de São João que vem preparando decoração junina, pipoca, quentão e pinhão para bem receber os presentes no Baile e farão, ainda, a apresentação da dança da quadrilha.

Espera-se que seja mais um grande evento, seguindo na trilha do que tradicionalmente o Clube oferece aos seus sócios e público em geral.

RELAÇÃO FESTEIROS SÃO JOÃO