Corpo de Jesse Koz é velado nesta segunda-feira (6) em SC; “buzinando no ceú”.

O velório do influenciador brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos no dia 23 de maio, ocorre nesta segunda-feira (6) desde às 11h na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Foto Divulgação NSC

Emocionados, os amigos e familiares de Jesse Koz se despedem do aventureiro nesta segunda-feira (6). Mesmo em meio à dor, a mãe Josiane afirma que sempre vai lembrar do filho feliz. Quando pensa em como ele está agora, imagina Jesse dirigindo o fusquinha 1978 e “buzinando no ceú”.

A despedida do viajante de 29 anos, morto em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, reúne admiradores e formou uma fila na entrada do Crematório Vaticano em Balneário Camboriú. O velório começou às 10h, reservado para familiares e amigos, e após as 11h foi aberto ao público.

O cão Shurastey foi cremado nos Estados Unidos, e as cinzas do cão, que tinha seis anos, ainda não vieram para o Brasil. Quando isso ocorrer, uma cerimônia restrita à família deve ser marcada para que as cinzas de Jesse e Shurastey sejam entregues.