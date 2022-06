Deslizamento de terra deixou a Serra do Rio do Rastro em meia pista por mais de seis horas

Um deslizamento de terra deixou em meia pista o KM 409, da Rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro. A ocorrência aconteceu por volta das 5h30 desta quinta-feira (9). A Polícia Rodoviária informa que a equipe de manutenção ainda não chegou no local.

Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o desmoronamento é de médio porte e obstruiu cerca de meia pista. Nenhum carro foi atingido. O trecho não tem tela de proteção, o que favorece a invasão de vegetação na pista por desmoronamentos.

A equipe de manutenção da SIE (Secretaria Infraestrutura do Estado) foi acionada para realizar a desobstrução e limpeza da pista, porém, ainda não chegou ao local, o que totaliza mais de seis horas de interdição.

A Guarnição da PMRv segue em “policiamento ostensivo rodoviário”, aguardando a chegada da equipe para efetuar a limpeza da pista de rolamento.

Trecho perigoso

Em dezembro de 2021, a SC-390, conhecida como Serra do Rio do Rastro, foi liberada após mais de um ano de interdição. As obras duraram cerca de 500 dias e atuaram em 25 pontos críticos, onde deslizamentos de terra e rochas eram comuns.

Segundo a SIE foram instaladas telas metálicas de alta resistência, para evitar problemas que ocorriam com frequência no trecho. Pouco tempo depois, em janeiro deste ano, o KM-490 sofreu outro deslizamento de terra causado por fortes chuvas na região.

Com informações do ND+