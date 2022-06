Shows locais no palco principal e 1ª noite da 28ª Sapecada da Canção Nativa devem agitar o 4º dia de Festa do Pinhão

Os portões abrem às 19h e a entrada nesta segunda-feira (13) é gratuita.

O quarto dia da 32ª Festa Nacional do Pinhão será de entrada franca no Parque Conta Dinheiro e assim como nos outros dias contará com diversas atrações nos palcos principal e nativista. Os portões abrem a partir das 19h.

Os destaques da noite serão as presenças de artistas locais no palco principal da Festa do Pinhão, e a 1ª noite da 28ª Sapecada da Canção Nativa na qual serão apresentadas 16 composições da qual 12 avançarão para a grande final que acontece amanhã, terça-feira (14).

No palco principal se apresentam nesta segunda-feira, os seguintes artistas:

Edson Augusto e Banda

Bandagem

Caravan 74

Já no palco nativista, além da 28ª Sapecada da Canção Nativa, se apresentam o grupo Trinnca e Catherine Vergnes.