Quais são os motivos mais comuns para usar o serviço VPN em 2022?

Graças a um avanço cada vez maior no que diz respeito ao universo tecnológico, já há incontáveis ferramentas que facilitam o dia a dia das pessoas nos mais variados aspectos. Desde ferramentas de organização, produtividade e saúde até mesmo a ferramentas que garantem um melhor conforto para a utilização dos dispositivos eletrônicos.

Uma VPN (do inglês, Virtual Private Network) é uma dessas ferramentas que facilitam a navegação online, tornando-a mais confortável e segura para o usuário, que pode aproveitar com diferentes usos, dependendo do objetivo que quer alcançar ou mesmo da necessidade que surgir no momento. Como essa ferramenta funciona nos computadores e dispositivos móveis, a diversidade de utilização é grande.

A seguir, listamos alguns tópicos que mostram como uma VPN pode ajudar, desde as tarefas simples de entretenimento, até à melhoria de segurança no seu dispositivo.

Como a VPN pode auxiliar na segurança do usuário

Apesar de já ser um tema amplamente discutido nos últimos tempos, ainda há muito para se falar no que diz respeito à segurança digital. Isso porque o número de usuários na Internet só aumenta a cada dia e a tecnologia não se desenvolve apenas nas ferramentas benéficas. Os bots e malwares também têm ficado cada vez mais “inteligentes” nos últimos tempos, tornando cada vez mais difícil a sua identificação por parte dos usuários.

Sendo assim, é primordial utilizar todas as técnicas que estiverem disponíveis no momento para garantir a segurança da navegação, e nesse sentido uma VPN é uma excelente aliada, tendo em vista que a ferramenta é capaz de, por exemplo, modificar o IP do usuário, dificultando, assim, que aplicativos mal-intencionados consigam roubar dados ou mesmo instalar vírus no computador do utilizador, que podem ser prejudiciais instantaneamente ou a longo prazo.

Além disso, uma VPN pode garantir mais segurança no e-commerce para que as compras virtuais não sejam sinônimo de dores de cabeça. Principalmente quando associada a outras práticas, como por exemplo, a preferência pelo uso de cartões virtuais ao invés de cartões físicos.

Outro ponto de valor é fazer uso de uma VPN quando for necessário acessar uma rede pública de Wi-fi, em praças ou restaurantes, por exemplo. Como essas redes logicamente estão mais expostas a ataques de terceiros e vazamentos de informações, já que têm muitos mais usuários do que uma rede residencial, é uma alternativa muito útil usar a ferramenta de modificação do IP para garantir uma segurança adicional.

Entretenimento sem anúncios

Além dos usos por razões de seguranças, muitas pessoas utilizam uma Rede Privada Virtual para fins de entretenimento, principalmente nas plataformas de streamming. Tendo em vista que essa indústria tem cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, é natural que o público queira aprimorar as suas formas favoritas de entretenimento, garantindo que recebem o melhor que poderiam aproveitar.

Com o uso da VPN, já é possível assistir a filmes e ouvir músicas sem anúncios, por exemplo, tornando as transmissões muito mais agradáveis. Além desse ponto, se uma série ou um filme ainda não estão disponíveis no país de origem do usuário, é possível mudar a situação com apenas um clique, trocando a localização do dispositivo e, por vezes, atravessando um oceano em apenas um segundo.