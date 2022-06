Operação inverno 2022 inicia nesta quinta-feira em Santa Catarina

O Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMR), em conjunto com o 2º Comando Regional de Polícia Militar, inicia nesta quinta-feira, 16, a Operação Inverno 2022, que segue até o dia 7 de agosto.

Conforme experiência de anos anteriores, o período de inverno proporciona grande probabilidade em Santa Catarina de dias com frio intenso, vento forte, além da possibilidade de neve e congelamento de pistas.

Neste sentido, em decorrência do clima diferenciado que o inverno proporciona, há considerável incremento no fluxo de veículos em rodovias estaduais, principalmente nas datas com previsão de frio intenso e possibilidade de neve.

Diante disso, a Polícia Militar Rodoviária reforça as seguintes recomendações:

1. Planeje com antecedência sua viagem, evitando transitar durante a noite, uma vez que a temperatura é ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;

2. Os cuidados começam com a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Devem tomar precaução adicional em relação ao líquido dos radiadores;

3. Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo, desembaçar os vidros para melhorar a visibilidade – ligar o ar condicionado pode ajudar. Nos trechos de Rodovia Estadual de pista simples, fora de perímetro urbano, é obrigatório, mesmo de dia, o uso do farol baixo ou luzes de rodagem diurna: é essencial que os outros motoristas consigam te enxergar.

4. Observem as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista. Nestes locais redobre a atenção, como também nas áreas de sombra sobre a pista e observe se realmente há a presença de gelo. Se houver, informe o Posto da Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198, para que a Polícia Militar possa auxiliá-lo;

5. Algumas dicas de condução ao se deparar com neve ou gelo sobre a pista: evite acelerar e desacelerar bruscamente; evite ultrapassagens; tente antecipar a necessidade de parar o carro para evitar usar os freios; dirija devagar; mantenha uma distância segura do carro a sua frente; e evite andar na frente de caminhões e ônibus, pois estes precisam de uma distância de frenagem muito maior.

6. Em caso de acidente, mantenha a calma. Procure sinalizar o local, e se não estiver em um local perigoso, fique dentro do veículo. Se precisar abrir a janela, para ventilar, abra a que não estiver recebendo ventos diretamente. Se for possível e estiver com um telefone celular, ligue para o 198. Mantenha a circulação, movimentando braços e pernas e procure não deixar ninguém dormir. Se tiver de sair do carro, agasalhe-se bem e procure um abrigo. Não deixe sua roupa ficar encharcada. Informamos também, que há possibilidade de interrupção de tráfego de veículos em trechos de Rodovias Estaduais, em especial nos casos de acumulo de neve ou gelo sobre a pista. Caso isso ocorra, pedimos a compreensão dos motoristas, para que respeitem a decisão da Polícia Militar Rodoviária, pois tem como objetivo a preservação da vida.