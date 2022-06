Recanto do Pinhão Aracy Paim tem recebido um grande movimento de pessoas. Desde a sua abertura, no dia 3 de junho, o público tem prestigiado as apresentações culturais e shows dos artistas, na sua maioria, locais.

Até domingo (19), último dia do Recanto do Pinhão, estão programadas ainda, mais de 40 apresentações. São diversão opções para aquele verdadeiro “esquenta” antes de se deslocar para o Parque Conta Dinheiro, na 32ª Festa Nacional do Pinhão.