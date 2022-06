Sexta-feira com show da turnê de despedida de Skank, além de muito pagode com Dilsinho e Alexandre Pires na Festa do Pinhão

É hoje, sexta-feira (17) no palco principal do evento que ocorre no Parque Conta Dinheiro com os shows de Skank, Dilsinho e Alexandre Pires. Além disso, haverá os shows de Dazaranha, Ana Clara e do Malbec Trio, no palco do Backstage.

Os portões do Parque Conta Dinheiro abrem a partir das 19h desta sexta-feira, 17, com previsão de início dos shows por volta das 21h, com a banda mineira Skank que está realizando a turnê de despedida, e Lages, é uma das poucas cidades sem ser uma capital que estará recebendo o show, e isso, se deve a estreita relação que o grupo tem com o evento, sendo que esta será a sétima apresentação de Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferretti.

Skank na Festa do Pinhão de 2019. (Foto: Maurício Santos / Arquivo ld+)

Na sequência, pela primeira vez em Lages, subirá ao palco um dos grandes destaques da nova geração do pagode: Dilsinho vem a Lages para uma apresentação que deve contar com diversos sucessos dos como “Maluca Pirada”, “Refém”, “O Cara certo”, “Já Que Não me Quer Mais”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Terra do Nunca”, “12 Horas”, “Onze Pouquinho”, “Misturados”, “Quarto e Sala”, “Sogra”, entre outras.

Pra fechar o palco principal, Alexandre Pires retorna à Festa Nacional do Pinhão com o seu projeto “Baile do Nego Véio”, só que agora o Volume 2, após o sucesso da primeira versão apresentada no palco da festa em 2019, em um show que agitou o público naquela edição. O repertório deve levantar e fazer todo mundo dançar já invadindo a madrugada do sábado (18), entre elas: “Cilada”, “Rindo à Toa”, “Temporal”, “Essa Tal Liberdade”, “Uma Brasileira”, e muito mais.

Baile do Nego Véio em 2019 na Festa do Pinhão. (Foto: Maurício Santos / Arquivo ld+)