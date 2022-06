Muito música sertaneja pra fechar a 32ª edição da Festa Nacional do Pinhão neste domingo (19)

A 32ª Festa Nacional do Pinhão chega ao fim neste domingo (19) após dez dias de muita diversão, emoção, alegria, tradição, e música boa com as diversas atrações de diversos gêneros musicais que passaram pelos palcos principal, nativista e do backstage montados no Parque Conta Dinheiro, na zona Norte de Lages, na Serra Catarinense.

E no último dia de festa, o parque abrirá os portões a partir das 15h, e a previsão é de que o palco principal conte com a primeira atração subindo por volta das 16h com a dupla lageana Gil e Léo, aliás, o palco será dominado pelo sertanejo, pois na sequência está previsto o show do cantor Daniel, e pra fechar em grande estilo a edição 2022 da maior festa de Santa Catarina, a dupla Zé Neto e Cristiano.

A expectativa da organização é de que ao longo dos 10 dias de festa, cerca de 300 mil pessoas tenham passado pelo Parque Conta Dinheiro para aproveitar tanto a gastronomia, como também as diversas atrações musicais tanto tradicionalistas do palco nativista como também dos diversos gêneros como pop, sertanejo, funk, eletrônico, samba e pagode, por exemplo.