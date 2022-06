A Serra Catarinense é o destino do #PaulinhanaEstrada nesta semana. Depois do Oeste e Extremo Oeste, a deputada Paulinha (Podemos) cumpre roteiro de viagem na região da Amures.

Durante três dias, de quinta a sábado, uma agenda de visitas pontuais a lideranças regionais e locais foi programada. Para iniciar, na quinta, dia 23, o destino inicia em Bom Retiro, passando por Bocaína do Sul e encerrando em Lages. Na sexta, dia 24, o roteiro inicia em Lages, passa por Anita Garibaldi e encerra em Correia Pinto. No sábado, 25, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici com a visita a cascata e inauguração das luzes da Igreja Matriz, obra viabilizada com recurso do seu mandato de R$ 385 mil.

Valquiria Guimarães

Assessoria de Comunicação

Deputada Paulinha