Dica de como evitar que os vidros de seu veículo fiquem embaçados

Técnica simples pode ser aplicada nos vidros do veículo e em viseiras de motociclistas, retrovisores, espelhos em geral etc.

Você sabia que utilizar detergente evita embaçar os vidros

São muitos os vídeos na internet que orientam sobre técnicas simples de limpeza de veículos etc. Porém esse vídeo em especial é fantástico e mostra, após o manuseio do produto, que a técnica funciona de verdade!

Nada mais nada menos que passar detergente líquido com um pano de microfibra ou flanela por dentro dos vidros. Essa técnica evitará que eles embacem, pois o detergente aplicado possui material tensoativo que repele as partículas de água.

Um material como o detergente, após ser aplicado nas partes internas dos vidros, espelhos retrovisores etc, eliminam as minúsculas partículas de água provocadas em virtude da situação de embaçamento dos vidros, que prejudica a visibilidade ao dirigir.

Primeiro o vidro deve ser limpo por dentro utilizando revelador de holograma ou outro produto que não danifique o insulfilm ou mesmo água passada com um pano de microfibra ou flanela limpos.

Depois coloca um pouco do detergente no pano e esfregue por todo o vidro na parte interna do veículo e em seguida, utilize o outro lado do pano para remover o excesso e já estará pronto!

É bem simples e muito útil, principalmente nesses períodos de troca rápida de temperatura entre o exterior e o interior do veículo, onde costumam deixar os vidros bem embaçados.

Fonte: Brasil do Trecho