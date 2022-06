Rio Caveiras saindo da calha nesse momento, entre Lages e Capão Alto.

Foi registrado alagamento do Rio Caveiras na divisa de Lages com Capão Alto na tarde desta quinta-feira (23). As fotos impressionam pela quantidade de água que atinge o local que atinge residências ribeirinhas. Nas redondezas da região alagada fica a famosa empresa Berneck.

Fotos: msmimagensaereas