Vendaval provoca estragos em cidade de Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros de Rio das Antas, em Santa Catarina, foi acionado por volta da 01h50 desta quinta-feira (23), para atender diversos chamados referentes ao vendaval que passou pelo distrito de Ipoméia.

De acordo com os Bombeiros, foram mais de seis árvores caídas em via pública, diversas casas destelhadas, postes caídos e barracões totalmente destruídos pela força dos ventos. Prontamente foi solicitado apoio da Celesc e da Defesa Civil municipal. A guarnição orientou os moradores que ficassem longe das áreas de risco (fios no chão, árvores parcialmente caídas e etc), e foi realizado o corte das árvores para liberação das vias e distribuição de mais de 200 metros de lona.

A ocorrência perdurou toda a madrugada, das 01h50 às 07h30 e contou com apoio de Bombeiros que estavam de folga. Após procedimentos, a guarnição retornou ao quartel.

Com informações: Clic Oeste