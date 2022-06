Raro ‘alinhamento’ de 5 planetas e da Lua acontece nesta sexta-feira (24)

Desde o começo do mês, cinco planetas do Sistema Solar (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) estão visíveis no céu ao mesmo tempo. Agora, na madrugada desta sexta-feira (24), observadores do mundo inteiro terão a melhor oportunidade para ver o raro ‘alinhamento’ quíntuplo.

De acordo com o AccuWeather, os planetas são brilhantes o suficiente para serem vistos a olho nu. E nesta sexta, a lua crescente também estará alinhada aos astros, brilhando entre Vênus e Marte.

O melhor horário para ver os cinco planetas e a Lua é 30 minutos antes do nascer do sol.

Segundo a Nasa, a agência espacial norte-americana, a Lua se juntará a essa “dança dos planetas” nos próximos dois dias.

Mercúrio, que era o planeta mais díficil de ser observado até então, também poderá ser visto, até que os raios solares dificultem o flagra.

Este fenômeno raro não ocorre desde dezembro de 2004 e, este ano, a distância entre Mercúrio e Saturno será menor, segundo a revista Sky & Telescope.

