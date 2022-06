Estudante de (SI), Lucas Vieira ganha bolsa para evento nos Estados Unidos; De São Joaquim para o mundo

O Joaquinense Lucas de Souza Vieira, estudante de Sistema de Informação e mais outros três estudantes foram os representantes de Santa Catarina em uma conferência anual organizada pela Objective Standard Institute (OSI), instituição americana que visa difundir a filosofia objetivista, realizada entre os dias 22 e 25 de junho em Denver, no Estado do Colorado, nos Estados Unidos.

Os jovens Alexandre Damm, estudante de Direito; Lucas Vieira, estudante de Sistema de Informação; Lucas Voltolini, mestrando em Economia; e Marcio Forbeci, estudante de Administração, são coordenadores do Students for Liberty Brasil, uma instituição internacional que visa formar novas lideranças, e foram os selecionados para participar do evento representando Santa Catarina em um grupo de 25 brasileiros que foram contemplados com as bolsas de participação no evento após passarem por um processo seletivo.

Dentre os palestrantes participantes da conferência estava Gregory McKeown, autor do best-seller “Essencialismo” e outras personalidades americanas de renome, onde abordaram temas como filosofia, planejamento de carreira e defesa da liberdade.

A bolsa a qual os catarinenses foram contemplados incluía custos com hospedagem, passagem e a participação em dois banquetes durante a conferência.

*Com informações de Marcio Forbeci