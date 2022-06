Mais de 1.000 pessoas no CTG Minuano Catarinense durante o Baile de São João 2022

Sucesso absoluto na reabertura dos eventos do tradicionalismo !!!

O CTG Minuano Catarinense promoveu, na noite deste ultimo sábado (25) o tradicional Baile de São João, após dois anos de paralisação devido a pandemia. Mais de 1.000 pessoas lotaram o salão duplo de um dos mais históricos Centros de Tradições Gaúchas da Serra Catarinense.

O Baile começou logo cedo, por volta dás 22h e em pouco tempo o salão já estava cheio. O grupo Moda Boa foi o primeiro a abrir as festividades da noite que contou ainda com o Grupo Primeira Dama na abertura do tradicional Baile de São João.

Na sequência das festividades, as princesas Maria Eduarda Martins e Marianne Padilha Abatt repassaram as faixas para as novas soberanas a rainha Adryele Nunes Gil e as Princesas Ana Carolina Medeiros e Karine Rizzi e declararam por aberto o Baile de São João Gaúcho juntamente com o Patrão José Carlos da Rosa e a sua Esposa Denise Salib.

Os festeiros não pouparam esforços ao entrar no salão com uma fervorosa animação para a tradicional dança da quadrilha e distribuição de doces e guloseimas ao público. Uma coreografia bem ensaiada rendeu o charme da noite em uma apresentação absolutamente perfeita, na maneira toda especial que as festas juninas exigem. O Arraiá foi até amanhecer na reabertura dos eventos do Minuano Catarinense.

Fotos Dionata Costa / Vídeos São Joaquim Online