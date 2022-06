Ernani Garcia, Fundador da Vinícola Abreu Garcia está entre os 18 semifinalistas que concorrem ao prêmio Personalidade de Vendas ADVB/SC 2022

Ernani Garcia, que também é médico oftalmologista e pecuarista, tem a vinícola no município de Campo Belo do Sul.

Associação de Dirigentes de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina divulga o nome dos 18 semifinalistas que estarão concorrendo ao prêmio Personalidade de Vendas ADVB/SC 2022.

O Prêmio Personalidade de Vendas, organizado pela ADVB/SC, já tem seus 18 seminafinalistas sendo três de cada uma das seis regionais da entidade. Os critérios para escolha do/a Personalidade de Vendas ADVB/SC são desempenho mercadológico, uso apropriado das ferramentas de marketing, visão setorial e associativista, comprometimento com práticas de responsabilidade social e a gestão contemporânea de seus negócios. O mote de uma das premiações mais esperadas pelos empresários catarinenses foi construído em consonância com o slogan da atual gestão, reconhecendo quem impulsiona o mercado catarinense.

“O Personalidade de Vendas é umas das mais tradicionais premiações da ADVB, este ano está em sua vigésima oitava edição, tenho certeza que todos são merecedores, e que o colegiado que vota fará uma avaliação bem imparcial. Este ano meu foco foi ampliar a representação e atuarial”, reiterou Tarciano Oliveira, Diretor do Prêmio Personalidade de Vendas e Diretor da Água Mineral Santa Rita.

A primeira etapa foi realizada no mês de maio com as indicações pelos Vice-Presidentes regionais da entidade. Entre os dias 20 de junho e 10 de julho, a votação é realizada por um colegiado formado pelos Presidentes e Vice-presidentes regionais das seguintes entidades: ACAERT, ACATE, ADI, ADJORI, ACI SC, CRA-SC, FACISC, FAMPESC, FCDL, FECOMÉRCIO, FIESC, SEBRAE, SINAPRO, SINDEJOR. Da ADVB/SC: Associados, Personalidades de Vendas ADVB/SC de anos anteriores, mantenedoras da entidade, associados da ADVB/SC. Antes da divulgação do resultado final, há mais uma etapa com os seis finalistas: são os mais votados de cada regional que fazem a final estadual e a votação será de 18 de julho a 14 de agosto.O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto, dia em que será conhecido o novo Personalidade de Vendas ADVB/SC 2022.

Conheça os Semifinalistas regionais ao Prêmio Personalidade de Vendas

Regional Sul

Augusto Freitas – Bike Point

Fundador e Administrador Bike Point

Alexandro Willeman da Silva

Sócio Administrador De Lupo

Bruna Sachet Olivo

Diretoria Criativa, Grupo La Moda

Regional Grande Florianópolis

Annalisa Blando

Fundadora, CEO da ParMais e diretora de educação financeira do Grupo 2TM

Diego Ramos

Sócio e Diretor Geral da Teltec Solutions

José Koch

Presidente do Grupo Koch

Regional Litoral

Altevir Baron

Diretor Comercial e Marketing da FG Empreendimentos

Maite Lang Nugali

Diretora de Operações da Nugali Chocolates

Mohamad Hussein Abou Wadi

CEO da Rede IOA

Regional Norte

Feres Nabhan

Operador Metronorte Chevrolet

Vilson Buss

Presidente e sócio-fundador da Rôgga Empreendimentos

Vilson Perin

Presidente do Grupo Krona

Regional Serra

Assis Strasser

Diretor e Presidente da GTS do Brasil

Ernani Garcia

Fundador da Vinícola Abreu Garcia

Valmir Marcos Tortelli

CEO e Fundador da NDD Tech

Regional Oeste

Gilson Vivian

Diretor proprietário da Inviolável Segurança

Neivor Canton

Presidente da Aurora Alimentos

Paulo de Souza

Presidente e Fundador do Grupo Eko`7 Brasil