Na semana de aniversário da AC Farma de São Joaquim quem ganha o presente é você

Uma das mais conceituadas farmácias de São Joaquim, a AC Farma irá completar 17 anos de trabalho e dedicação na próxima semana. E para comemorar essa data especial, está lançando uma série de ações e promoções de presente para seus clientes.

Nesta última sexta-feira (01) foi a vez da apresentação dos produtos da Giovanna Baby, com uma linha de produtos que vão desde sabonetes, álcool gel, fragrâncias, desodorantes. Giovanna Baby, está fazendo parte dos grandes momentos, desde os primeiros passos, até os dias de hoje com fragrâncias exclusivas que marcam cada ocasião especial. Diversos clientes posaram para fotos com a linha da Giovanna Baby em São Joaquim.

Além do mais na próxima semana, nos dias 08 e 09 de julho, em comemoração aos 17 anos da AC Farma, estará acontecendo diversas ações com consultoras de marcas renomadas e com ofertas bastante atraentes em não medicamentos e perfumarias. A AC Farma faz aniversário e quem ganha o presente é você cliente.

Ações de Aniversário 17 anos AC Farma:

A partir do dia 01/07 teremos várias promoções, sorteios e ações, confira nossa programação:

07/07 (quinta-feira) – Ação com a dermo consultora da linha Hidrabene.

08/07 (sexta-feira) – Degustação dos chás Leão.

Ação Ruby Rose com a maquiadora Letícia Antunes.

09/07 (sábado) – Comemoração do aniversário da farmácia em clima de festa “julina” com guloseimas e pescarias com vários brindes e estoura balão nazca.

Durante toda a semana haverá aferição de pressão arterial e glicose.

E não para por aí, você cliente que comprar à cima de R$ 30,00 em perfuraria ou não medicamento, ganhará cupons para concorrer a sorteios de brindes no final do mês de julho.