Casal de idosos unido há mais de 70 anos morre no mesmo dia; Almas gêmeas

Sem saber da morte da esposa, homem faleceu quatro horas depois dela.

casal ficou unido por mais de 70 anos e os dois partiram no mesmo dia em União da Vitória, no Paraná. A mulher faleceu primeiro e o homem, quatro horas depois, despediu da neta e morreu também.

O idoso precisou ser internado e a esposa ficou em casa esperando o retorno do marido. No entanto, ela passou mal e acabou sendo atendida no mesmo hospital que o companheiro estava. Ela não resistiu e ele, mesmo sem saber da morte da esposa, também morreu quatro horas depois.

Arlindo tinha 96 anos e Catarina 91. Quando crianças eram vizinhos e sempre tiveram carinho um pelo outro, mas não imaginavam que a amizade se tornaria uma história de amor. A neta deles, Vivian Leche, conta que ele fazia serenatas para ela. Ele “era a parte da calmaria” e ela da “alegria”. “Ele iria cuidar dela até o final da vida dela, depois que ela foi, ele descansou”, conta Leche.

Eles tiveram 8 filhos, 18 netos, 30 bisnetos e cinco tataranetos.

Com informações: SBY News