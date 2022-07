Azul linhas aéreas opera à tarde no aeroporto de Correia Pinto

De acordo com informações a empresa Azul Linhas Aéreas alterou o horário de operação no Aeroporto Regional de Correia Pinto. Nesta quinta-feira (07), é o último dia de operações de voo pela manhã. A partir de sexta-feira (08), as decolagens são às 15h25 rumo a Campinas/SP. Desde o inicio das operações no aeroporto, a Azul vem tendo dificuldades com cancelamentos de pousos e decolagens por conta do mau tempo na região.

Além da alteração no horário, a empresa anuncia o fim das operações aos domingos. Mas pelo que informa a área de comunicação da Azul, em setembro as operações aos domingos retornam.

Ainda segundo informações de Edson Varela, a aeronave ATR deixa de ser utilizada e retorna o modelo E95 com capacidade superior a 120 passageiros. Na programação consta que nas quartas-feiras, dias 13 e 20, também não haverá voos, dentro da programação de julho da empresa.