Mulheres participam de bate-papo sobre educação financeira promovida pela Sicredi Altos da Serra RS/SC em São Joaquim/SC

Um grupo de mulheres empreendedoras rurais participou ontem (06) da oficina de educação financeira, desenvolvida através do programa Cooperação na Ponta do Lápis, e promovida pela Sicredi Altos da Serra RS/SC, em São Joaquim/SC.

O programa tem como objetivo levar o tema da educação financeira para as comunidades e

ensinar um pouco mais sobre a importância de ter uma vida financeira mais sustentável.

Durante o bate-papo, as mulheres falaram sobre como lidam com o tema em suas casas.

De acordo com o Gerente da Agência Sicredi em São Joaquim, Kátia Gisely Pereira, a parceria trouxe aprendizado em vários sentidos.

“Foi muito importante a vivência com essas mulheres, que hoje tiram o seu sustento através da renda rural. Então vejo o Sicredi como um grande apoiador neste sentido. Sai daqui hoje me sentindo ainda mais valorizada como mulher e vendo que a nossa região tem muitas oportunidades”, afirmou.

O encontro foi desenvolvido para as alunas do projeto Ação Mulher Empreendedora, promovido pela Epagri. O Cooperação na Ponta do Lápis é promovido nos municípios que fazem parte da área de atuação da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

