O formidável “Baile da Neve 2022” do Clube Astréa em imagens

O Clube Astréa promoveu na noite deste sábado (09) a edição 2022 do evento mais esperado do ano o Baile da Neve, numa excelente homenagem especial para as ex-primeiras damas que muito contribuíram para o sucesso do Clube através dos anos.

A decoração do Clube Astréa estava surpreendente: um projeto realizado pela empresa Juliano Quevedo Eventos, apresentou um visual deslumbrante, adornando o Clube com rosas, orquídeas e castiçais sobre as mesas. No Hall de entrada o painel de apresentação com espelhos e lustres magníficos que resplandeciam o brilhantismo do evento, assim como os detalhes em verde e dourado e escuro das paredes demonstravam a suntuosidade do maior evento de Gala do Clube Astréa, enquanto a Banda Kauna animava o público com embalos desde o bom e o velho rock’n’roll até os hits do momento.

A entrega do troféu capuchinho para as ex-primeiras damas contou com um fator surpresa dos padrinhos que fizeram a entrega para as homenageadas. Sem dúvida uma retomada de eventos pós pandemia, em grande estilo de um dos poucos clubes de Santa Catarina a continuar a tradição dos baile de gala.

Veja as imagens:

As homenageadas com o Troféu capuchinho 2022:

1 SÂMIA SANDRI WOJCIK BITTENCOURT 2017-2019/2019-2021

2 ADILSEIA FERNANDES MEDEIROS OLIVEIRA 2016-2017

3 ALBENIZE EZEQUIEL DE SA PALMA 2015-2016

4 ROSANGELA COSTA RODRIGUES PASETTO 2013-2015

5 LETICIA ALMEIDA MEDEIROS DE BRIDA 2011-2013

6 EDNA ROSA CHIODELI 2005-2011

7 LUZ MARINA WARMELAT DUTRA 1999-2005

8 ELIANE GOS FONTANELLA 1989-1995

9 NEUZA ANDRADE ZABOT 1987-1988

10 EORZIZA CARDOSO ZABOT (in memorian) 1981-1982

11 LEOPOLDINA DE SOUZA PINTO (in memorian) 1980

12 MARLENE BLEYER REMOR 1979

13 NADIR OLIVEIRA PALMA 1978-1979

14 HERMINIA VIEIRA MELO 1977

15 ZULMIRA PALMA LUENEBERG (in memorian) 1976

16 CÂNDIDA SILVA RIBEIRO (in memorian) 1975

17 NEIDA TEREZINHA FERREIRA MARTORANO 1974

18 TEREZA MARTORANO VIEIRA 1972

19 MARIA MARITA CAMPOS DA SILVA 1970-1971

20 LUIZA MARTINS BRIGUENTI 1970

21 NARA MARTORANO VIERA 1968-1969

22 ZENITA VIEIRA (in memorian) 1965-1966

23 EMILIA RUTH VIEIRA FONTANELLA 1961