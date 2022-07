Prêmio acumulado de R$ 2,6 bilhões é sorteado na Mega Millions

Todo mundo já sonhou em ser milionário – mas imagine você se tornar bilionário com um simples jogo de loteria? Para os brasileiros, é isso o que vem prometendo a loteria norte-americana Mega Millions, que na sexta-feira (15), sorteou um prêmio acumulado de 480 milhões de dólares, o equivalente a 2,6 bilhões de reais na cotação atual.

O lado bom para quem não jogou é que ninguém acertou a combinação vencedora, e na próxima semana, a estimativa é de que sejam sorteados pelo menos 530 milhões de dólares, ou quase 2,9 bilhões de reais.

A loteria estadunidense não só tem um prêmio acumulado impressionante, como também não pede que o apostador seja um cidadão ou residente dos Estados Unidos para jogar. Por exemplo, qualquer um pode adquirir um bilhete online para participar dos sorteios – essa pessoa tem as mesmas chances de vitória que qualquer outro apostador que tenha comprado o bilhete em uma loja física.

Mega Millions

A Mega Millions começou a operar em agosto de 1996, e o seu primeiro sorteio aconteceu em setembro do mesmo ano, com a participação de seis estados: Virgínia, Geórgia, Maryland, Illinois, Massachusetts e Michigan. Com o tempo, o jogo cresceu de forma impressionante, e em 1998, se adicionou um sorteio às terças-feiras. Além disso, os jogadores puderam escolher mais números e passaram a ter a opção de “pagamento em dinheiro” em 1999. No mesmo ano, New Jersey se juntou como sétimo estado membro.

Em 2002, o sorteio recebeu o nome de Mega Millions, Ohio e New York entraram para o grupo e eles alteraram os valores dos prêmios e a matriz do jogo para dar mais emoção para os participantes. Também em 2002, Washington se tornou o décimo estado membro, seguido pelo Texas em 2003. Em 2005, a Mega Millions se tornou a loteria mais jogada do país, com Califórnia aderindo à modalidade.

Em 2010, houve um acordo de venda cruzada com a Powerball, que fez com que mais 23 loterias estaduais se juntassem à Mega Millions – desde então, várias outras vêm se juntando. Hoje, a Mega Millions é jogada em 45 estados, no Distrito de Columbia e nas Ilhas Virgens Americanas.

Sorteio

Na sexta-feira, os números vencedores foram 8, 20, 26, 53, 64, e a Mega Ball dourada 15. O jackpot estimado seria de US$480 milhões, ou, se o apostador quisesse receber em dinheiro, US$276 milhões.

Houve alguns vencedores, como o bilhete comprado na Califórnia que acertou as 5 bolas brancas e 28 bilhetes que acertaram 4 bolas brancas e a dourada. Segundo o site oficial da loteria, houve um total de 1.423.423 bilhetes vencedores vendidos em todos os níveis de premiação. Em 2022, saíram somente três jackpots: um prêmio de US$426 milhões na Califórnia em janeiro, US$128 milhões em Nova York em março e US$110 milhões em Minnesota em abril.

O próximo sorteio tem previsão de ser feito na quinta-feira, e o jackpot de cerca de US$530 milhões será, de acordo com os organizadores, o oitavo maior prêmio da história do evento.