SERRANA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 83.073.536/0001-64, torna público recebeu do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, a renovação Licença Ambiental de Operação – LAO n.º 3406/2022, válida por 48 meses, para a atividade: 34.41.13 – ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA RESÍDUOS OU REJEITOS SÓLIDOS URBANOS, OU EQUIPARADOS AOS RESÍDUOS DOMICILIARES, instalada na Fazenda Três Pedrinhas, sn, interior, no município de São Joaquim, SC.