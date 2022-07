Paróquia de São Joaquim promoverá almoço italiano em homenagem aos 120 anos de evangelização

Está se aproximando a NOSSA FESTA PAROQUIAL, 120 anos de evangelização, criada nos anos de 1902 em São Joaquim, uma Igreja totalmente revestida de pedra basalto, uma dádiva da Serra Catarinense.

Esta semana haverá festividades em homenagem ao Padroeiro São Joaquim, avô materno de Jesus.

No dia 26 de julho (terça-feira) é o Dia do Nosso Padroeiro São Joaquim, com a celebração da Santa Missa Solene às 19:30hs na Igreja Matriz de São Joaquim, celebrada pelo Pe. Pablo e concelebrada pelos padres Ivan e Victor.

Dia 31 de julho (domingo) às 09h haverá a Santa Missa Festiva Dominical, logo após a celebração, haverá no Centro Paroquial (salão do padre) um Almoço Italiano no valor de R$ 35,00 por pessoa.

Faça sua reserva na secretaria paroquial. Após o almoço haverá ação entre amigos e festejos paroquiais.

São Joaquim, rogai por nós.