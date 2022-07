Brasil registra os primeiros casos de crianças com varíola dos macacos

O Brasil registrou, na última quinta-feira (28), os primeiros casos de crianças com varíola dos macacos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são três crianças de São Paulo que seguem em monitoramento sem sinais de agravamento.

Não foram divulgadas as idades dos pacientes nem a forma de contágio. O Ministério da Saúde divulgou um boletim também na quinta-feira com o número de casos da varíola dos macacos no Brasil: São 1.066 casos confirmados da doença, um aumento de 75% com relação à última semana.

Pasta deve ativar um centro de operação de emergências para criar um plano de contingência para o surto da doença no país.

São Paulo segue com a maior parte dos casos do pais, com 77% do total. A Secretaria de Saúde afirmou que a rede municipal está capacitada para o atendimento a casos suspeitos e a coleta de amostras.