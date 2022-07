Chuva de meteoros Alfa Capricornídeos terá pico na madrugada de hoje, domingo (31)

Observe o céu! chuva de meteoros Alfa Capricornídeos terá seu pico na madrugada de sábado (30) para domingo (31). O fenômeno ocorre todo ano, nesta mesma época, de 3 de julho a 15 de agosto.

De acordo com o coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Rodolfo Langhi, é nesta ocasião que o planeta Terra, em seu movimento em torno do Sol, está atravessando um aglomerado de partículas no espaço.

“[As partículas] se queimam na nossa atmosfera e dão origem aos meteoros. Essas partículas são partes do cometa 169P/NEAT que se desprendem dele toda vez que ele passa perto do Sol e sofre um aquecimento”, explica o astronômo.

Langhi também conta que o fenômeno tem esse nome pois as chuvas de meteoros estão relacionadas com nomes de constelações ou com algum ponto específico de uma constelação. Nesse caso, o nome desta chuva tem a ver com a estrela mais brilhante da constelação de Capricórnio.

“A estrela mais brilhante de uma constelação qualquer ganha a primeira letra do alfabeto grego, alfa. Assim, a estrela mais brilhante da constelação de Capricórnio é a Alfa do Capricórnio”.

No caso destes meteoros que serão vistos no céu neste final de semana, Langhi completa ao dizer que seus traços brilhantes aparecem para quem está na Terra como trilhas que partem de um ponto do céu que fica próximo desta estrela.

O especialista ainda lembra que para uma melhor visualização do fenômeno, é recomendado observar os meteoros após a meia-noite e a probabilidade de ter uma maior quantidade de estrelas cadentes no céu é na madrugada.

Para observar a chuva de meteoros não é preciso nenhum equipamento específico, mas o astrônomo recomenda deitar no chão, em um local distante das luzes da cidade, com um céu sem nuvens.

Com informações: R7