Censo do IBGE irá visitar todos os domicílios de SC a partir desta segunda; Veja as dicas

A partir desta segunda-feira (1°) até 31 de outubro, recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irão visitar todos os cerca de 2,4 milhões de domicílios de Santa Catarina. Eles estarão uniformizados com colete azul-marinho, boné e crachá, com um QR Code que permite que o morador verifique sua identidade.

Este é o nono Censo Demográfico do IBGE e o 13º Censo da população nacional. A pesquisa foi criada em 1936 e realizou sua primeira operação censitária em 1940. O censo ocorre a cada 10 anos, e iria acontecer em 2020, mas foi adiado duas vezes em função da pandemia.

Os recenceadores irão visitar os domicílios para atualizar o mapeamento estatístico que orienta poder público, iniciativa privada, meio acadêmico e demandas dos cidadãos.

Como será feito o questionário

Segundo o IBGE, são dois questionários: o básico, com 26 questões, e o da amostra, com 77, com as perguntas do questionário básico e outras sobre temas como núcleo familiar, religião ou culto, migração, deslocamentos para estudo e trabalho. Este último será aplicado em 11% dos domicílios do país.

Os questionários podem ser respondidos presencialmente, pela internet — por meio de um código recebido após a visita do recenseador — ou, quando necessário, por telefone.

Em 2010, o Censo brasileiro foi o primeiro do mundo a ter coleta totalmente digital. Em 2022 haverá o gerenciamento da coleta em tempo real, com dados transmitidos diretamente para data centers no Rio e em São Paulo, e o monitoramento do deslocamento dos recenseadores.