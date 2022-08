Susto: Caminhão do lixo cai no rio Carah em Lages

Na manhã desta segunda-feira 8, em lages o caminhão de colheta do lixo, enquanto os coletores recolhiam lixo das residências. Segundo informações do motorista do caminhão, o caminhão estava descendo pela Rua Gonçalves Ledo (que tem acentuado declive) e ao chegar na avenida Belizário Ramos o motorista não conteve o pesado veículo, que acabou tombando dentro do rio, por sorte ninguém se feriu conseguiram pular antes.

Até o caminhão do lixo dentro do Carahá

O caminhão pertence a empresa Serrana, que é responsável pela coleta de lixo no município de Lages. De acordo com a assessoria da empresa, na hora do acidente apenas o motorista estava no caminhão, ele teve ferimentos leves no rosto, recebeu atendimento e passa bem. Os coletores estavam recolhendo lixo nas casas e não se feriram.