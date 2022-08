Comitiva da Festa do Barracão de Alfredo Wagner visita gabinete 203 da deputada e pré-candidata Paulinha

Um dos destaques na agenda de atendimentos desta quarta, dia 10, no Gabinete 203 da deputada e pré-candidata Paulinha ( Podemos) foi a visita da comitiva de Alfredo Wagner liderado pelas realezas rainha Bárbara da Silva Santos e princesas, Maisa de Souza e Maria Rodolfo, da 8ª edição da festa do Barracão.

As realezas visitaram o Gabinete 203 acompanhadas pelo prefeito Gilmar Sani e pelo secretário de Turismo, Juliano Quevedo.

A 8ª Festa do Barracão acontece de 2 a 4 de setembro no Parque Municipal Governador Kleinubing, em Alfredo Wagner, com uma programação que tem entre as atrações o show nacional com a dupla Marcos e Belutti no encerramento da festa.

Valquiria Guimarães

Assessoria de Comunicação