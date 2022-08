A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa que, por conta das chuvas, e, por questões de segurança, estamos em um momento de alerta!

Somente trafegue pela Serra do Rio do Rastro se realmente for necessário.

Seguimos monitorando a região!

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!

Emergência!? Ligue 📞198!