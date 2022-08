Morre o comunicador Lauvir; Lages e região perdem uma Pessoa excelente engajado com a comunidade

Lages e região perdem um comunicador ” Lauvir José Ribeiro um excelente, engajado com a comunidade, com a TV Nova Era e a rádio 101 FM. Apresentador do programa Pense bem e do programa Saúde e Educação.

Nota de Pesar da Família:

Arquivo pessoal

É com muita dor no coração, comunicamos o falecimento do nosso querido Lauvir. Um pai, um avô, um marido e um amigo muito amoroso. Atencioso com todos e um exemplo de pessoa que sempre praticou o bem aos que o cercavam e para a comunidade em geral.

Em breve enviaremos mais notícias sobre as últimas homenagens.